所有公屋戶資產限額上調3%　一及四人家庭入息限額不變

公屋一向有入息限額，以確保資源善用。房屋局今日(5日)提交最新文件，2024/25年度一人及四人家庭的建議公屋入息限額將凍結在現行水平，而二人、三人及五人或以上家庭的建議公屋入息限額，則會按檢討結果有輕微上調。同時，所有家庭人數住戶的建議公屋資產限額會較2023/24年度上升3%。

公屋入息限額按機制每年調整，以住戶開支為計算基礎，當中包括住屋開支和非住屋開支，加上備用金。根據最近立法會文件顯示，2024/25年度的一人及四人家庭的建議公屋入息限額變幅率為按年減3.1%及1.8%；而二人、三人及五人家庭的建議公屋入息限額變幅率，則分別按年增加0.9%、1.4%及1.5%，當中變幅率增加最多為6人家庭的建議公屋入息限額，較2023/24年度增加了4.4%，即44,620港元。

公屋資產限額方面，房屋局建議跟隨甲類消費物價指數，在過去一年的3%增幅來調整現行的公屋資產限額。以一人家庭為例，資產限額將由2023/24年度的27.8萬港元，上調至2024/25年度的28.6萬港元；而2人家庭則由2023/24年度的37.6萬港元，上調至2024/25年度的38.7萬港元。

房屋局表示，預料公屋入息和資產限額的檢討，會引起傳媒和公眾注意，強調2024/25年度公屋入息和資產限額建議是根據行之有效的既定機制和慎重考慮的結果，並已考慮當下的經濟狀況而建議將一人及四人家庭的公屋入息限額凍結，因此應為普羅大眾所接受。