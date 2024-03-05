書法推廣日提高青少年興趣　鼓勵參與3.23日書法比賽

由民政事務總署、九龍樂善堂及全港青年學藝比賽大會合辦的「青少年書法推廣日」上周六(2日)舉行，136位學生在全國政協委員、中國國家畫院書法篆刻所副所長洪厚甜的指導下，一同書寫「福」字，並與洪厚甜書寫的「龍」字，組成一幅百家書法，寓意百福賀龍年。主辦單位希望藉活動，提高青少年對書法的興趣，並鼓勵青少年參與本月23日舉行的「全港青年中文書法比賽」，弘揚中華文化。

署理民政及青年事務局局長梁宏正於致詞時提到，書法一直是中國人傳統教育的重要一環，中國人深信書法能體現人的品性和修養，更能陶冶性情。現今社會科技發達，執筆寫字常被電腦鍵盤和手機取代，實在可惜。是次活動正好讓年輕人體驗潑墨揮毫的樂趣，培養對中國書法的興趣。他又提醒同學，學好書法非一日之功，沒有捷徑可走，必須持之以恒，用心練習，才可有所進步。

九龍樂善堂李聖根主席致詞時提到，中華文化源遠流長、博大精深，其中書法是中國的重要藝術，希望藉是次活動讓青少年可以接觸到書法，加深對中華文化的認識。他續指，同學從書法中的所學所得，亦可以活用於日常生活上，因為書法不單對日常寫字有幫助，更可以鍛煉心性，磨練耐性。活動當日更有樂善堂轄屬學校的中國舞蹈及舞獅表演，以及不同關於書法、文字及中華文化藝術的攤位遊戲和體驗活動等。