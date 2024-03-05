八鄉鱷魚改名最後5強出爐　海洋公園接逾1.1萬新名建議

被拯救的鱷魚在海洋公園生活悠閒。(海洋公園提供)

元朗八鄉蓮花地去年發現的雌性鱷魚即將在海洋公園展出，並正為鱷魚改名舉辦投票活動。公園今日(5日)透露，最後5強候選名字包括保保、蓮融、希希、糖蓮子，以及百香果，市民可到公園社交平台專頁揀選最能凸顯該條鱷魚特質的名字，參加者有機會獲得公園入場券。

海洋公園早前邀請市民發揮創意，為去年於八鄉蓮花地發現的雌性鱷魚的名字提交建議，兩星期內吸引超過1.1萬名參與，形容反應相當熱烈。學生保育團隊「海洋公園海馬同學會」成員上月首輪投票，挑選5個最能凸顯該鱷魚特質的名字。

其中，候選名字「百香果」取與鱷魚被發現地「八鄉」的諧音；「糖蓮子」則取發現位置「蓮花地」的「蓮」字；「蓮融」則寓意人與動物應該共融相處。至於，「保保」則為「寶寶」的諧音與另一鱷魚「貝貝」湊成一對；「希希」象徵支持支持動物保育的希望。

市民亦有份在最後5強中揀選最能代表牠的名字，只需於下周二(12日)中午前到海洋公園社交平台專頁投票。而參與投票的人士將會自動進入幸運大抽獎，有機會得到兩張海洋公園入場券，名額20個，而建議名字獲最高票數的比賽勝出者將可獲贈總值超過1.2萬港元的大獎。