因小說及訪問被判失德　急症科醫生上訴得直　官指非全無事實根據

急症科專科醫生鍾浩然，於2021年被指控涉專業失德，指他在2018年出版小說及接受3間傳媒訪問時，對其他醫生作出「不公允的評論」，直接或間接貶損其他醫生的專業。醫務委員會早前經聆訊後裁定鍾醫學失德，並作出譴責。鍾醫生不服該裁決並向上訴庭提出上訴。上訴庭早前經聆訊後今日(5日)頒下判詞，裁定鍾上訴得直並撤銷醫委會的裁定。上訴庭認為鍾醫生的評論並非全無事實根據。

鍾浩然醫生在2016年推出《急症室的福爾摩斯II—守護生命的故事》小說，並於2018年推出增訂版，當中新增了多個故事，其中一個故事提到，病人形容有醫生將他們當作「搖錢樹」，沒充分檢查就當病人有腹膜炎，留醫並做電腦掃描，花費了2萬港元，但最後到公院急症室求診，發現只是普通腸胃炎。鍾其後接受傳媒訪問，亦有提及相關內容並指並非全是小說情節。醫委會經聆訊後於2021年裁定，鍾以小說形式對私家醫院的醫生作出不公允評論，並無充足事實根據，並貶損他人專業，並裁定專業失德並作出譴責。

據判詞指，鍾曾表示小說情節及主角福爾摩斯屬虛構，但部分內容並非虛構，當中包括反映的醫學界情況及問題等，均是基於他行醫經驗及其他醫生撰寫專欄的內容，包括陳家亮醫生的專欄。陳的專欄曾談及香港有醫生會作大量無必要性的醫療程序及檢查。上訴庭認同專欄上所述說的非小說情節，且並非毫無事實根據。由於鍾的故事部分依據劉的專欄資料及鍾的行醫經驗，故其評論並非全無事實根據，因此裁定鍾上訴得直。

案件編號：CACV 270/2021