認夥同黨深夜綁架男子毆劫　44歲貨車司機被判監禁6年

一名男子與同黨在2021年深夜，綁架一名男子到城門水塘，並用膠棍及鐵棍毆打對方，聲稱遭對方欺騙及要求對方供出他的同伙，否則「等人幫你收屍」，之後再掠去對方手提電話及4,000港元現金。涉案男子今日(5日)在高等法院承認綁架及搶劫2罪，被判入獄6年。

44歲被告羅灼然，報稱任職貨車司機。他承認於2021年3月28日至29日連同另外兩名不知名人士，在荃灣城門郊野公園城門水塘山邊綁架X及搶劫4,000港元現金及1部手機。案情指，2021年3月28日晚上約11時，被告駕駛七人車，將男事主X強行帶到荃灣城門郊野公園城門水塘，車上另外2人毆打事主。眾人之後抵達城門水塘。

案情續指，被告等人指控事主聯同別名「四眼」的人欺騙被告，他們要求事主脫光衣服，被告及另一人分持膠棍及鐵棍，擊打事主頭部和四肢，分別打頭約20及30下，事主頭破血流。之後，被告威脅事主交出「四眼」，否則「仆X死」、「等人幫你收屍」，期間掠去事主4,000元現金、一電話以及身份證銀行卡。到3月29日凌晨2時許，眾人載事主到葵涌道小巴站，然後叫事主自己落車。

案件編號：HCCC292/2023