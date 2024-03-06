有區議員收35萬選舉捐獻　佔選舉經費約8成

新一屆區議會塵埃落定，有關的選舉開支出爐，當中有人收佔選舉經費約8成的選舉捐獻，達35萬元，更有人收超過選舉經費1倍的選舉捐獻，最後需要捐出逾5萬元予社福機構。

現任油尖旺區議員關煒㬢，報稱無政治連繫，在今次選舉中取得不錯的成績，為6名候選人得票最高，以6505票當選，得票率更高過曾任油尖旺區議會主席的葉傲冬。關煒㬢共花費約436147元作為選舉開支，較同區候選人孫逸仙的約253617元多出近一倍。雖然開支不少，但他得到一位名叫陳麗芳的人捐出350000元現金，佔其約8成的選舉經費。東網發現有一個同名為陳麗芳的人，在九龍社團聯會出任顧問，同時亦有擔任油尖旺愛心慈善基金主席。

同樣無報稱政治聯繫的葵青區地區委員會界別區議員郭慧敏，亦有得到選舉捐贈。郭慧敏在今次選舉中共獲得廣東社團聯會的選舉捐贈，共有98000元現金，不過由於其選舉支出僅為約42557元，所以郭慧敏將多出的55442元捐予名為香港社區網絡有限公司的非謀利慈善團體，而該公司亦有承辦民政事務總署於葵青區少數族裔人士支援服務中心。