東方日報A1：騎膊馬掟仔落街　爛賭父命都輸埋

因嗜賭導致夫妻分居的中年男子，近日疑因債台高築走投無路，前晚攜稚兒登上九龍城廣場天台停車場，期間疑以玩「騎膊馬」作藉口，狠心把兒子掟落街後，繼而躍下結果賠上性命，無辜稚兒則重創危殆。死者妻子驚悉變故激動自責，不但痛心愛兒遭遇，亦愧疚未有關心丈夫近況。執法人員經調查後，列作「企圖謀殺」及「自殺」案跟進。

前晚約9時半，九龍城廣場保安員巡邏期間，赫見一名男子及一名男童，重創昏迷倒臥後巷，由於懷疑他們從高處墮下，遂慌忙報案求助。救援人員接報趕至，即場替兩人急救並分送至廣華醫院和伊利沙伯醫院搶救，其中該名姓馬（58歲）男子，在當晚10時17分被證實不治，另一名7歲男童，經施手術後危殆留醫深切治療部。執法部門經調查後，得悉二人為屬父子關係，隨即聯絡其親友了解。男童姓沈母親趕至醫院，期間表現激動需旁人攙扶。

據了解，馬男曾當運輸工人，其後轉職的士司機，兒子則就讀小學二年級。馬男生前嗜賭，更疑因沉迷「過大海」搏殺，屢勸不改而氣得妻子「離家出走」，留下他與兒子在九龍城侯王道單位同住。儘管賭博導致夫婦關係決裂，惟馬男繼續在賭海浮沉，更疑因賭債愈滾愈大而無力償還，早前曾向朋友透露自殺念頭，惟其具體欠債金額不明。

消息指，事發時有「天眼」片段顯示，馬男攜同兒子登上九龍城廣場天台停車場，期間有人疑哄騙兒子玩「騎膊馬」，在把兒子抱上肩膀後，再緩步走近天台邊緣，先把兒子由高處拋下，繼而自己爬過圍欄一躍而下。人員在場檢獲死者手機等個人物品，但未有發現遺書，經初步調查後，案件列作「企圖謀殺」及「自殺」跟進，正循死者犯案動機、財政狀況及賭博行為等多方面追查；男童則交由母親照顧，稍後再轉介社工協助。

昨日下午約3時，死者妻子沈女士再到醫院探望愛兒，期間一度雙眼通紅且憂心忡忡，需親友陪伴安慰。據她向傳媒透露，兒子尚未恢復意識，他的脾臟、氣管受損，而且高燒不退，需要院內醫生輪流觀察，暫時未能再施手術，稍後或會被轉送至兒童醫院。

沈女士又指出，儘管自己與丈夫已分居一段時間，惟平日仍不時與愛兒見面，但她每次只關心兒子情況，對其他事絕不過問，因此不清楚丈夫的債務狀況，甚至連對方現時靠駕駛的士維生亦一無所知。對於自己未有關心丈夫近況，大家關係疏離，她對此頗感自責。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：