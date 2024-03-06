供稱黎智英「睇得好緊」　前主筆：黎轉交文章若無問題定必刊出

黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（5日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案另一認罪被告、主筆楊清奇（筆名李平）續以從犯證人身份作供。楊形容黎智英「睇報紙睇得好緊」，楊又呻《蘋果》論壇版人手得兩個，每日編一版已經好辛苦，張劍虹卻仍要求加版位。

楊清奇指，2020年3月，黎智英曾轉交自由撰稿人趙小華所寫、有關習近平執政風格的手寫文章轉交給他，他修改標題及文字後，便將文章刊登到《蘋果》論壇版。楊說，雖說黎智英自稱無讀過內容，既然是老闆轉交，他看後如覺無問題，一定會刊出。

控方之後展示本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，在2019年8月傳給楊清奇的訊息，寫道「台蘋論壇也找到一些逆權運動的不錯文章，我們也可以採用。」、「非常時期，有好文章多點版位也有需要，請文宗加人便可」，楊當時回答「台蘋文章，呢兩日已採用，有啲出報紙，其餘都出網上論壇」。楊清奇今指，論壇版是《蘋果》最細的一個部門，連他僅得兩個員工，每日要編一版已經好辛苦，如果要加版位就要加人手，但最終本案另一認罪被告、執行總編輯林文宗並無加人。就着有關的刊登文章，楊稱角度主要有兩個，一是支持香港市民抗爭，二是呼籲國際社會關注。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022