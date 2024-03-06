遭爛賭父狠心掟落街　7歲男童仍然命危

因嗜賭導致夫妻分居的中年男子，近日疑因債台高築走投無路，前晚(4日)攜7歲兒子登上九龍城廣場天台停車場，期間疑以玩「騎膊馬」作藉口，狠心把兒子掟落街後，繼而躍下結果賠上性命，無辜稚兒重創，被送往伊利沙伯醫院搶救，至今晨(6日)情況仍然危殆。據了解，男童尚未恢復意識，脾臟、氣管受損，而且高燒不退，需要院內醫生輪流觀察，暫時未能再施手術，稍後或會被轉送至兒童醫院。

事發於當晚約9時半，九龍城廣場保安員巡邏期間，赫見一名男子及一名男童，重創昏迷倒臥後巷，由於懷疑他們從高處墮下，遂慌忙報案求助。救援人員接報趕至，即場替兩人急救並分送至廣華醫院和伊利沙伯醫院搶救，其中該名姓馬(58歲)男子，在當晚10時17分被證實不治，7歲男童經施手術後危殆留醫深切治療部。

據了解，馬男曾當運輸工人，其後轉職的士司機，兒子則就讀小學二年級。馬男生前嗜賭，更疑因沉迷「過大海」搏殺，屢勸不改而氣得妻子「離家出走」，留下他與兒子在九龍城侯王道單位同住。儘管賭博導致夫婦關係決裂，惟馬男繼續在賭海浮沉，更疑因賭債愈滾愈大而無力償還，早前曾向朋友透露自殺念頭，惟其具體欠債金額不明。