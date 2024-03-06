區選有「炮灰」？　候選人零選舉聚會　與當選者得票差逾7倍

去年底的區議會換屆選舉，出現多區4人爭2個議席，甚至6人爭2席的情況，有意見認為部分候選人被視為「炮灰」。根據區議會的選舉開支申報，東網發現候選人的積極度大相逕同，有人花逾萬港元舉行選舉聚會，亦有人是零開支，得票數相差逾7倍。

觀塘區議會觀塘西選區共有4名候選人，分別為譚肇卓、李嘉恒、許民楓和潘楚文。當中譚肇卓共舉行7次選舉聚會，當中有6次是與其所屬政黨的候選人一同舉行，亦有1次為個人集氣大會，總花費為11,465港元。同區另一候選人李嘉恒亦有與其所屬政黨的候選人舉行4次集氣大會，共花費1,441港元。反之，但另外兩名參選人許民楓及潘楚文均沒有舉行選舉聚會。

在選舉開廣告開支方面，以李嘉恒和譚肇卓花費最多，分別為35萬和23萬港元。而潘楚文和許民楓則花16萬港和14萬港元。選舉傳單方面，最多的是李嘉恒共印262,490張傳單花費16萬港元，隨之是為譚肇卓共印405,800張傳單花費13萬港元，潘楚文花費11萬港元印266,000張傳單，許民楓印223,000張傳單僅花9.9萬港元。

事實上，觀塘西選區兩個議席最後由譚肇卓和李嘉恒贏得，二人分別得票逾16萬票和約10萬票，遠超潘楚文的3,500票和許民楓的2,600票，得票最高的譚肇卓與得票最低得的許民楓，票數更差逾7倍。