認西九法院內「掉包」　二男判囚24及30個月　官狠斥目無法紀

西九龍裁判法院今年4月發生懷疑「掉包」走犯案，涉嫌販毒的姓陳男子，於法院內的臨時囚禁室等候押走期間，疑與一名獲批保釋、涉嫌襲擊女友的姓林男子交換身份識別文件，並冒認為林，成功獲准保釋離開法院。兩人同被控妨礙司法公正罪，兩人亦各自另被控將文件轉讓給他人等控罪。2人今日(6日)於區院承認所有控罪，各被法官王詩麗判處監禁30及24個月。王官指控罪嚴重，若2人目的達到必打擊公眾對司法公義的信心。王官指2人的惡行是有計劃行為且涉利益輸送，並斥責2人目無法紀。

涉販毒案的被告是陳樹華(38歲，廚師)。涉襲女友的被告林景浩(26歲，侍應)。2人同被控作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，指他們在2023年4月10日，在西九龍法院羈留室內，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即陳樹華虛假地表示自己是獲法庭准予保釋的林景浩，而林景浩則容許此掉包。

陳樹華另被控一項從合法覊留逃離罪及一項使用屬於他人的文件罪，指他在同日同地，從警員52498陳偉鴻的合法羈押下逃脫，及於同月13日，在油麻地南京街與新填地街交界附近，無合法權限或合理辯解，而使用一張屬於林景浩申請香港永久性居民身份證的收據。林則另被控將文件轉讓給他人罪，指他於2023年4月10日，在西九龍法院大樓，將姓名為林景浩的申請香港永久性居民身份證收據轉讓給陳樹華。

案件編號：DCCC 612/2023