西安及青島納入港澳個人遊城市　首批6名旅客料今抵港

政府早前公布擴大內地港澳「個人遊」城市，當中西安及青島的內地民眾，今日(6日)起可以個人遊的方式到港旅遊。有立法會議員指，今日會有6名青島的個人遊旅客到港，有人今早才申請簽注，獲批後隨即購買機票來港。旅遊業界就料西安及青島旅客主要集中大灣區遊玩，但能到香港亦可帶動本港飲食及零售等經濟，建議業界可與不同個人遊城市合作，互惠互利。

議員陸瀚民指，已接獲青島同鄉會的通知，今日會有首批共6名青島的自由行旅客傍晚抵港，當中包括一對新婚夫婦及一位山東美食的博主，他們都是今早申請個人遊簽註，一小時內獲批，即時購買機票來港。旅遊發展局及青島同鄉會已按排十多名代表，到機場迎接及致送紀念品，期望令他們感受到香港的熱情，將香港旅遊的好經驗帶回青島。

陸瀚民又指，以往青島來港的旅客主要是跟團或商務性質，個人遊對他們來說既新鮮又吸引，他希望青島市放寬個人遊後，可有3成至5成的客量增長。他又預計要待五一黃金周，才確實反映放寬個人遊的受歡迎程度。

旅遊促進會總幹事崔定邦就指，由於西安及青島距離香港較遠，估計當地旅客大多會以大灣區一程多站形式，選擇先飛到廣州或深圳，再到香港旅遊，相信他們主要會圍繞「吃買玩」，能夠帶動本港飲食、零售及服務等經濟。 他又預計在政府新推出的煙火及無人機表演配合下，能吸引更多內地旅客於「五一」長假期來港，又建議業界與不同的個人遊城市合作，推動香港和內地的旅客互相到訪，互惠互利。