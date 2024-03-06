惜食堂地盤紮鐵工猝死　內地子女赴港認屍　哭訴悲劇突然

54歲紮鐵工人植昔明，昨日(5日)在沙田多石街惜食堂食品製作中心地盤工作時，懷疑在休息飲水期間暈倒，送院後惜告不治。據悉，植是家中經濟支柱，其妻子、31歲女兒及25歲兒子在深圳居住，他則往返兩地生活。植家兩姊弟收到噩耗後，今日(6日)趕到大圍富山殮房辦理認屍手續，2人接受傳媒訪問時，哭訴事情來得太突然，言談間難掩喪父之痛。

植家姊弟表示，父親從事紮鐵工種3年，他平日健康無礙，少煙少酒，亦無提及有任何病痛，但在該地盤工作後明顯變瘦，較為容易疲倦，似乎工作得非常辛苦。兩姊弟從小就深得父親疼錫，父親時刻關懷照顧、供書教學，親子關係和樂融融。最近，植的女兒誕下嬰兒，他才剛剛榮升外公，未料命喪地盤，無緣與外孫見面，令植家由本來的喜氣洋洋，頓成變得愁雲慘霧。

悲劇打擊植家，植的兒子坦言對此難以接受，他指數日前才以通訊軟件與父親通話，得悉他剛添新衣，準備在工作時穿着，可惜新衣未穿，父親已經撒手人寰。兩姊弟在香港舉目無親，目前仍有很多問題懸而未解，希望盡快與惜食堂及地盤負責人取得聯繫，了解事件經過。另外，植猝然逝去，一家人生活陷困，連殮葬費亦成問題，盼有社福機構伸出援手，提供協助。