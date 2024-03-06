連續4期無人中頭獎　明晚攪珠一注獨中達4800萬元

六合彩連續4期無人中頭獎，獎金增至3,787萬港元。賽馬會表示，預計明日(7日)攪珠，10港元一注獨中可獨得4,800萬港元。往期曾出現過最多次的號碼為49，不知此次攪珠又會否再現。早前新春金多寶約1.8億港元的頭獎由兩名幸運兒瓜分，兩人均是用電腦票投注，若市民想「碰運氣」，除傳統幸運投注站外，電腦票亦不失為一個好選擇。

東網記者翻查參考下往期六合彩攪珠結果及出現過的號碼，市民若想「博一博」，自六合彩由2002年開始增加至49個數字後，截至昨日(5日)出現最多號碼為「49」，共出現471次。其次為「30」號，出現470次、「10」號464次、「22」號462次、「34」號446次以及「4」號450次。相反，攪出次數最少為「19」號，截至5日僅攪出不足400次(392次)。

在坊間亦流傳「幸運投注站」一説，其中中環士丹利街投注站共出現過47次頭獎中獎者，屯門市廣場出現過44次，荃灣青山道與尖沙咀漢口道投注站都出現過39次頭獎中獎者。不過近年隨着科技進步，不少市民亦會選擇通過手機程式或網頁下注，早前新春金多寶兩位中獎者均通過電腦票投注中獎。