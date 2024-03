網傳內地客遊淺水灣　疑強搭外籍女膊合照　網民鬧爆直程係非禮

去旅行觀光又打卡,不過若與人合影都要視乎對方意願,否則隨時惹官非,得不償失。事緣網上今日(6日)流傳一段影片,顯示一群懷疑來港旅遊的內地男遊客,在淺水灣泳灘先後要求一名外籍女子合影,期間更伸手搭膊頭,甚至觸及女子背部疑似「抽水」,引起網民一片罵聲,批評片中遊客涉嫌性騷擾,更有人質疑港府催谷旅遊業,卻對此類行徑視若無睹,並反諷道「說好香港故事」。至於片中地點及時間暫未能求證。

片中所見,一群西裝革履、頸掛證件的男子圍在一名外籍女子身邊,其中一名男子搭着外籍女的肩膀合照,該女子雖曾將對方的手挪開,但對方仍強行搭膊拍照,男子得逞後更笑笑口,以手勢比畫示意只是合影。惟相隔不足一秒,再有另一男子上前要求合照,外籍女隨即「格手」及耍手擰頭示意拒絕,但仍遭「熱情」摸背搭膊合影,最終無奈下只能戴上太陽眼鏡,等待該群男子離去。

該影片在各大網上討論區及社交平台流傳,不少網民留言直指該批男遊客「直程(情)係非禮」,有人更在留言中標籤執法部門,質問「係咪又要包容,大事化小小事化無?咁樣已構成性騷擾喎」;另有網民稱「早排中國人就話自己有肖像權」,並引用近日網上流傳的英文句子「DON'T TOUCH HER,YOU ARE NOT THE SAME AGE」(不要觸碰她,你們並非同齡)。