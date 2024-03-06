林卓廷自辯7.21停留僅為衝突降溫　稱港鐵站內襲擊規模前所未見

前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動。案件今日(6日)於區院續審，林卓廷續自辯。林稱當日到達元朗後是打算一直留在港鐵站，因為當時認為「無人咁大膽走去港鐵站公然打人」，但事後才得知其認知是錯誤，並指當時在港鐵站的襲擊之規模是香港前所未見。但他卻強調留在現場只是想為衝突降溫。

7名被告包括林卓廷(46歲)、庾家豪(36歲)、陳永晞(38歲)、葉鑫昇(32歲)、鄺浩林(27歲)、尹仲明(49歲)及楊朗(29歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。林供稱，早在到達元朗前已致電元朗警民關係的鄧姓警長，指雞地一帶有白衣人聚集，要求警方盡快驅散在元朗及朗屏港鐵站外圍的白衣人。他指一步出車廂，便聽到有人稱「下面有人打人」，他當時不清楚下面的意思是否付費區位置，但決定先去觀察，但他當時相信警方會「盡快做嘢」。

林稱當時沒有離開元朗站的想法，因認為留在站內較安全，認為白衣人不會進站內但後來才知道「原來可以發生咁嘅事(襲擊事件)」。法官即詢問他是否認為西鐵站外打人並不出奇，林稱當時確經歷過該些事「當時社會係咁」。辯方播放林最初到元朗站大堂的片段，片段中有男聲表示見到何君堯議員在附近，叫他與何傾談。林供稱當時亦聽到旁邊有人說「你敢唔敢出去？」林認為該些人其實是想挑戰他是否有膽量去找何，過往經常有此類人士自以為自己「好勇」。法官即詢問：「咁你唔叫佢哋出去？」，林指「嘩，咁我咪多條罪？煽惑佢哋喎我驚。」 但他坦言當時確有一刻想過找何傾談，因若何認識白衣人，有可能「幫手㩒住佢哋」。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022