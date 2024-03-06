西安旅客盼感受香港地道文化　親友同事亦打算申請個人遊來港

西安和青島今日（6日）終於正式成為港澳「個人遊」（自由行）城市之一，有旅客「飲頭啖湯」搶閘來港玩樂，打算留港5天，將遊覽主題樂園、山頂看風景，以及吃港式點心，一直希望感受香港的地道文化。他又指申請個人遊的過程較上一次簡單，「終於開放了！」，未來會考慮再來香港。

西安和青島開放港澳個人遊的首日，兩城今日均各有一班飛機抵港，資料顯示西安航班於約中午12時半抵達。東網記者在機場等候，接機大堂人流不絕，但等候至約下午兩時，始發現首個西安來港自由行旅客。

西安旅客李先生透露，自小看香港電視劇長大，一直希望感受香港的地道文化，而今次是第2次來港，對上一次在1月來港逗留兩天跑馬拉松，但當時行程趕急，沒有太多觀光行程，只感到香港天氣好，人亦特別友善，打算再來香港觀光。

李續指，一聽到開放「個人遊」的消息後，便安排與母親來港，並提早半個月申請簽註。他提到，申請流程較對上一次「團體簽註」簡單，能夠透過自助機自行辦理，過關時人員詢問的問題亦較少，感覺良好。

他計劃在港5天前往海洋公園、太平山頂看夜景，以及到維多利亞港乘坐天星小輪，亦參考網上資料到佐敦一間茶餐廳感受風土人情，亦打算吃點心，直至下周日將返西安，無特定預算在港消費多少。他認為，西安屬於內地較發達的城市之一，如今方開放已屬較慢，並指其在西安的親友、同事亦打算申請個人遊來港。

翻查香港國際機場抵港航班資料，今日將有一班中國東方航空MU 203原訂早上10時自西安出發，並在下午1時40分抵港；另有一班國泰航空CX 951下午2時40分從青島出發，至今午6時15分抵港。