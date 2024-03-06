近七成受訪者指現時不考慮生育　反映政府配套不足佔多數

本港生育率近乎全球最低，前年香港的生育率是0.9，有團體進行問卷調查，結果顯示七成半受訪者指現時政府的生育配套不足，近7成受訪者表明現階段不會考慮生育，更有接近三成半受訪者認為新政策無助刺激生育的意願。有議員直指新一份財政預算案在婦女支援、託兒服務著墨不多，希望日後赤字減少，政府應更注重相關問題。

在生育因素上，除「家庭收人狀況」外，調查結果顯示超過五成受訪者表示會考慮「小朋友教育」及「自身身體機能」等因素繼而決定是否生育，更有接近三成受訪者關注「產前產後的精神健康情況」。

黃大仙區議員劉婉儀指現時政府推出的留校託管計劃的效果非常顯著和正面，指計劃可讓家長不用和小朋友「角力」，希望政府透過「增加幼兒託管中心」、「擴展在校課後託管服務計劃」和「善用購置物業計劃」三大政策，盡快增加社區託管處所數目和名額，達致18區「區區有託管」。

至於產後福利方面，她指根據現行《僱傭條例》，懷孕僱員因產檢而缺勤只可取得每日平均工資五分之四，對比鄰近地區和國家，本港婦女的勞工權益明顯未能得到全面的保障。因此政府應與時並進，檢討現時產假和侍產假數目，產假可參考國際勞工組織建議18周作考慮侍產假則增至不少於7天、並將兩者假期的工資訂為「全薪」，讓婦女有足夠的時間照顧初生嬰兒，丈夫有充足時間陪伴妻子，並新增不少於10天育兒假。另外，婦女均需在產前產後，及懷孕期間作身體檢查，因此建議可增設不少於2,000港元婦女醫療卷。

具工會背景的議員林振昇表示，雖然政府施政報告推出新生嬰兒2萬港元津貼，但只是心意，政府應要加大組合拳效應，又指新一份財政預算案在婦女支援、託兒服務著墨不多，指政府應在赤字減少的時候，增加稅務誘因，讓企業推出家庭友善措施，如彈性工作，引入累進式子女免稅額等。