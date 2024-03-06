涉3年前藥後狎男友人胞弟　無業男漢猥褻及與男童肛交罪脫

無業男子涉於3年前到其男友人的家中，並在使用毒品後與朋友的14歲同父異母胞弟互相口交及進行肛交。該無業漢其後被捕，並被控向16歲以下兒童作猥褻行為及向16歲以下男童作同性肛交罪。被告早前於高院否認該兩罪，案件經審訊後由5男2女組成的陪審團今（6日）於退庭商議約5小時後，以5比2大比數，裁定被告兩罪均不成立。至於事主的兄長早前已承認16項相關控罪，法官先替事主索取創傷評估報告，以及為事主兄長索取精神科報告，判刑日子待定。

現年37歲的無業被告熊思昊，被控於2020年8月8日在旺角1個單位，向當時14歲的男童X作出嚴重猥褻行為及於同日同地與X肛交。據控辯雙方同意案情指X於2006年4月出生，案發時與其同父異母兄長A.J.B.D.(現年32歲）居於旺角一單位。X的兄長早前已承認向X作出猥褻行為、製作兒童色情刊物及與X肛交等16項控罪。

據控方就本案作出的開案陳詞指，案發前一晚，A.J.B.D.把作為其友人的被告帶返家中。單位內只有他們2人及X，有人在單位使用毒品，至案發時被告與X曾互相口交，被告亦與X肛交。被告於其後被捕，警誡下稱當時在毒品影響下感興奮，並稱：「我捉住佢（A.J.B.D.)細佬同X佢屎忽」。他又稱知道X當時只有十多歲。

案件編號：HCCC 21/2023