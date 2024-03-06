政府擬賦權滲水辦人員　可處置「垃圾屋」內物品

當局建議賦權相關人員進入單位，調查樓宇滲水和「垃圾屋」等問題，若不遵從可被罰款。

本港部分地區舊樓林立，日久失修出現滲水問題屢見不鮮，有議員質疑食環署轄下滲水投訴調查聯合辦事處效率不高，去年接獲逾4萬宗投訴，僅不足30%獲跟進。當局建議修例，賦權相關人員進入單位，調查樓宇滲水和「垃圾屋」等問題，若不遵從可被罰款最高5,000港元。

現時若涉事單位業主或佔用人不在單位內，或不同意相關人員入內，當局會發出「擬進入處所通知書」，在上午7時至晚上7時期間預約時間進入單位調查。當局建議修訂條例，將相關時段延長至上午7時至晚上10時，方便市民配合調查，同時將不遵從「擬進入處所通知書」訂明為違法行為，確保相關人員能在合理時間內進入有關處所調查。

相關人員在確定妨擾源頭後，會發出「妨擾事故通知」，規定限期內處理，若不遵從可向法庭申請「妨擾事故命令」。當局指，相關法則自1996年以來無調整，建議提升罰則，不遵從「妨擾事故通知」將被罰款25,000港元及每日450港元，而不遵從「妨擾事故命令」則將被罰款50,000港元及每日600港元。當局亦建議賦權相關人員，若「垃圾屋」業主或佔用人未有在限期內處理問題，可移走或銷毀物品。