153劏房業主涉濫加租遭檢控　36業主濫收水電費受罰

等待上樓的市民不少均居住於「劏房」，房屋屋提交立法會的文件顯示，截至今年2月底，差餉物業估價署(估價署)識別了2941宗有關業主涉嫌違反《業主與租客（綜合）條例》的個案，當中涉濫加租等違反規管租賃事宜方面，有153宗「劏房」業主遭檢控的案件，合共被罰款共29萬元，另有63宗個案已作出檢控並正等待聆訊。估價署計劃在2024-25年度查核不少於1000個「劏房」戶的業主有否觸犯不符規管租賃的罪行。

至於「劏房」戶被濫收公用設施收費及水電費的執法亦有加強，截至今年2月底，已有20名業主因要求租客繳付不符規定的款額而被定罪，罰款介乎2,000元至18,600元，合計總罰款共46,000元；水務署方面，截至2月底亦成功檢控16宗濫收「劏房」租戶水費的個案，有關人士被罰款1,000元至6,500元，合計總罰款共60,200元。

估價署又稱，新一年會訂下績效指標，目標於2024-25年度查核不少於1000個「劏房」戶業主，了解他們有否觸犯針對規管租賃的罪行。自相關《條例》生效以來，估價署成立了一支約50人的專責小組負責執行相關工作，包括處理及跟進查詢、投訴和舉報；就租賃事宜向業主及租客提供免費諮詢和調解服務；主動調查涉嫌違規個案等。因應新增的工作，該署會增聘合適人員，以配合專責小組進行查核及執法工作。