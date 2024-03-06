海關狗隻訓練中心開幕　12犬投入口岸工作　另8幼犬仍在繁育

香港海關與世界海關組織去年6月簽訂備忘錄，於香港海關港珠澳大橋基地設立「地區犬隻訓練中心」，今日(6日)中心在香港國際機場舉行開幕典禮。政府官員致辭時指，隨着中心的成立，香港海關將在亞太區的犬隻執法及專業化方面承擔更大責任，未來會在分享良好做法和經驗，以及擴大與各區同行的合作並發揮主導作用，期望香港海關能夠繼續加強維護香港及其他鄰近地區的安全。

地區犬隻訓練中心現有20隻犬隻，其中12隻已在不同口岸投入搜查工作，另有8隻剛滿3個月大的幼犬。負責訓練幼犬的海關督察曾偉俊介紹，該8隻幼犬與消防處合作繁育，父親是消防處的搜救犬Twix，曾參與土耳其地震的搜救行動，母親則是海關煙草搜查犬Effie。他表示，8隻幼犬剛離開母親獨立生活，現時主要透過玩樂訓練牠們的五感，例如透過尋找玩具球訓練幼犬的嗅覺，或踩踏草地等不同物件，籍此加深幼犬的記憶、提升膽量。當幼犬滿1歲後，將會進行為期10周的訓練，然後便會正式投入各種搜查工作。

問到設立中心後對訓練狗隻的好處，曾偉俊表示，以往基地範圍只有室內，現時空間擴展至室外，活動空間更大，犬隻更開心；同時基地增設船隻模擬設施，比起以往只有車輛模擬訓練更多元，加上中心鄰近香港國際機場，犬隻可以自小習慣飛機升降及汽車引擎的聲音，有望以後進行違禁品搜查時更有效率。他認為，在港設立中心具優勢，可以作為橋樑連接內地、澳門及其他亞太區海關組織，中心亦會定期舉辦不同的犬隻訓練課程，吸引不同專家到訪，而是次舉辦論壇就有多個海關組織來港，冀互相交流經驗。

海關關長何珮珊表示，今日起訓練中心將可以向亞太區，以至世界各地的海關搜查犬隊伍，提供有系統及多元化的領犬訓練，亦是首次有毒品搜查犬的領犬課程獲本地資歷認可。她續指，現時亞太區遇到的執法挑戰越來越大，透過訓練搜查犬，能夠加強前線人員的偵察能力，令整體執法能力有所提升，未來會與世界海關組織的21個地區犬隻訓練中心合作，進一步提升現行標準和程序，提升訓練中心的培訓水平。