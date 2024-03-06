西九明年中「乾塘」　政府任何法定機構都要盡力達收支平衡

西九文化區管理局赤字連年，現金流至明年年中便會「乾塘」。財金官員今日(6日)出席一個網台節目，與逾百名學生及在職青年交流，該官員回應有法定機構面對財政壓力的問題時，指不論是西九文化區、海洋公園或市建局等，都要盡力達到收支平衡，確保能持續經營。

財金官員指政府一直鼓勵機構適當地運用銀行貸款，能善用市場資金，毋須政府經常注資，銀行審批貸款時，亦會協助檢視業務計劃的可行性及回報。他又指，理解經營文化產業的難處，政府適當時會給予支持。

有中學生指中學文憑試考試費對不少基層家庭是負擔，關注當局會否考慮恢復代繳。財金官員指新一份財政預算案的決定，只是不再為全數考生提供資助，但有需要的學生仍可申請政府的不同資助計劃，當局會確保不會有學生因經濟問題而無法負擔考試費。

對於政府大舉發債，該官員指本港的負債比率很低，目前佔生產總值6%，5年後亦只佔13%，對比全球任何先進經濟體都是很低，亦預計經營帳戶及綜合帳戶將分別在2年及3年後恢復收支平衡，重申發債的目的是不希望因政府短期收入少，而拖慢一些投資回報高的項目發展，改為動用市場的資金，形容是國際上很常見的做法，同時有助推動本港債券市場發展。

西九管理局「乾糖」的問題，該局半年前雖已向政府提交新財政方案欲拆彈，但未獲回覆。早前有指西九管理局董事局認為財政狀況不能拖至明年中，今年6月須決定解決方案。據稱，他們希望申請破產或「攤大手板」向政府要撥款，計劃運用手上的土地資源，或會出售一部分，最壞打算則是繼續借錢。