設打卡景點　東九文化中心外階梯設花海布置

因應政府去年發表《施政報告》所提出的政策措施，全港18區正積極籌備展現地區獨特風貌的「打卡」地標，藉此吸引市民和遊客前往。觀塘區議會今日(7日)將會討論擬定的3個建議方案，分別為裕民坊大型燈飾、美化觀塘公眾碼頭、以及東九文化中心外的階梯設立LED玫瑰花海佈置，有關裝置預計本月22日完成，然而東網記者昨日(6日)在現場所見，外階梯仍未有展開工程的迹象。

原址為牛頭角下邨的東九文化中心，目前尚未正式啟用。其實建築署已於去年8月開放「三角公園」範圍、旗桿位置及在旁的戶外階梯，為市民提供24小時綠化公眾休憩用地及往來九龍灣港鐵站和附近屋苑的通道。至於中心內的樂館、形館、創館、劇院和劇場的分階段移交程序則於去年年底展開，今年上半年需陸續進行主要的執漏工作，之後還要為安裝一系列先進舞台設備、裝置及系統，進行測試及修正。

觀塘區議會在今年1月4日的第一次會議上，通過觀塘區青年社區建設委員會提出的3個建議方案。就東九文化中心外階梯的LED花海佈置，區議會文件顯示其完成日期是3月22日，並隨即展開4日的試燈，然後由3月26日起進行為期約3個月的花海展示，供巿民拍照打卡，並會因應花海效果、市民反應及財務安排，考慮適度延長花海的展示期。

不過，文件備註則指，觀塘民政事務處曾就此項目與康樂及文化事務署和建築署進行實地視察及跨部門會議。基於技術考慮及支出預算所限，未能執行原先方案以種植時花。

有關東九文化中心工程，建築署於去年8月已開始分階段將劇院和劇場以外位置移交康文署，並在去年10月開放「三角公園」範圍、旗杆位置及在旁的戶外階梯空間，為市民提供24小時綠化公眾休憩用地及通道往來九龍灣港鐵站及附近屋苑。而部分室內設施及其他戶外空間的移交程序亦已於去年年底展開。其餘設施預計於今年起開始陸續使用，包括於上半年開放戶外自動扶手電梯、名為「展隅」的室內空間及其周邊的公眾空 間；及下半年開放「藝棚」及其周邊的公眾空間等。屆時，康文署將因應工程最新發展及進度以舉辦免費觀眾拓展活動，讓市民參與。