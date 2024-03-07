東方日報A1：輪候公屋又拖慢　卸責精進停工遺患

基層市民輪候公屋又拖慢，苦等上樓無了期！房屋署昨日公布，去年第4季公屋平均輪候時間上升至5.8年，較對上一季增加0.2年，共有約22.17萬宗公屋申請。房署解釋指，輪候時間延長是因為去年公屋落成量降低，加上承建商「精進」涉及一連串致命工業意外，令相關公屋工程延誤，共有約7,600個單位推遲入伙一季。但有關注團體質疑，房署或「因快得慢」，希望不要為「谷數」而沒有好好把關監督工程公司質素，又擔心輪候時間下季或再次突破6年大關。

公屋輪候時間再度延長，去年第4季長者一人申請者的平均輪候時間亦增至4年，較上一季延長0.1年。至去年12月底，共有約12.94萬宗一般公屋申請，以及約9.23萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。同期獲編配入住公屋的一般申請約有5,800宗，當中獲編配的長者一人申請約1,300宗，配額及計分制下的非長者一人申請則另外有約180宗。

房屋署解釋表示，由於精進建築有限公司捲入致命工業意外事件，導致相關公屋項目需全面暫停延誤工程，包括擴展市區麗瑤邨的819個單位，入伙日期由原來預計去年第3季延至第4季；以及新界富蝶邨的6,776個單位，入伙日期由原先去年第4季，延至今年第一季才開始入伙，令相對輪候時間較短的新界區申請者，其輪候時間未能反映在今季數字中。

房署又辯稱，去年是近年公屋產量最低的一年，並預告因應去年首3季可供編配單位數目偏低的影響，將持續反映在之後數個季度的平均輪候時間，換言之，未來數季輪候時間或會上升。

早前房委會公布，未來5年的公營房屋建屋量預測有約12.7萬伙，隨着2024/25年度在屯門、東涌及新界北，以及在2025/26年度在觀塘、古洞北、粉嶺北及上水等地區均有不少新公屋供應，加上3萬個簡約公屋單位於2025年初開始陸續落成，整體公營房屋供應會持續顯著增加。

不過，明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院高級講師賴建國擔心，下季公屋輪候時間或會再破6年大關，又指此數據並非等於所有劏房戶的上樓時間，實際上輪候時間甚或更長。賴又質疑房署未有在工程公司質素方面好好把關，期望當局「唔好夾硬谷數」，否則發生工業意外，招致人命傷亡又令工程延誤。

房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉則估計，下季的公屋輪候時間或會在5.8年間徘徊，期望2024/25年度有不少新單位落成，可紓緩輪候公屋申請的壓力。對於政府近日建議調整公屋入息限額，部分人數的公屋住戶入息限額有所調高，招認為「所以申請人士一定會多咗」，但相信不會因此而令申請人數突然大增。

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