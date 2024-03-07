馮祥記清盤涉拖款1.5億元　判頭促當局增加承建商資金透明度

擁有逾四十年歷史的建築公司馮祥記，日前宣布自動破產，進入清盤程序，大批公司直屬員工及轄下多個判頭被拖糧。建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑今早(7日)在電台節目表示，截至昨日(6日)，工會接獲40間下判及供應商諮詢意見，近100名工友求助，其中20人屬馮祥記，80人屬下判商。初步計算，下判及供應商被欠款約1.2億元，工人被拖欠3,000萬元薪金。吳又透露，有直屬馮祥記的地盤經理墊支20多萬元購買物料，相信破欠基金未能賠償，亦難以透過小額錢債審裁處追討。

同場的工程二判張先生則表示，馮祥記6至7年起拖欠工程費，涉及10多個地盤，總額約7100萬元。張又指，馮祥記每次皆未有找清舊數，以致愈積愈大。據其了解，有4至5個分判商被欠款過千萬元。

張又指，曾接觸馮祥記清盤人，對方稱會優先賠償予工人，其次是有抵押債務。他相信二判追回欠款的機會不高。部分地盤未簽合約已開工，甚至從未收到錢，例如市建局觀塘「自由空間」工程，完工後「一蚊都無收過」。 他敦促政府調查承建商有否資金流出，長遠而言提高大判的資金透明度。