供稱黎智英「慷慨又殘忍」　楊清奇為留在《蘋果》按其指示行事

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（7日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、主筆楊清奇（筆名李平）續以從犯證人身份作供。楊形容黎智英是慷慨又殘忍的老闆，指他「用人用到盡」，如不合他心意就很快換人，他為了留在《蘋果日報》，遂按黎智英指示行事。

楊清奇指，之所以形容黎智英為慷慨又殘忍，是因為當初壹傳媒股票上市及分拆網上版時，黎智英把股票分給員工，造就早期管理人員成為千萬甚至億萬富翁。同時，黎智英「用人用到盡」，如不合他心意就很快換人。楊指，黎要求新聞求新求變，而最簡單直接的方法就是換人，這種方法又稱「搖大樹」。如果想留在《蘋果日報》工作，就要聽從黎智英指示，主動做好工作。因此，即使2018年間，黎智英在《蘋果》沒有正式職位，他仍會依隨黎智英指示。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022