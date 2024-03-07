持牌泳池質素參差　池水酸鹼值異常　食環署接納12項建議補鑊

申訴專員公署今日(7日)公布一項主動調查結果，發現食環署巡查持牌泳池的質素欠理想，以致未能發現違規事項，如池水的酸鹼值檢驗結果異常；又發現視察表格上不少項目均有多個檢查方法，但由於嚴謹程度有別，以致衞生督察未必會採用最穩當方法巡查。公署建議食環署加強對衞生督察培訓，並就不同檢查方法提供更多指引、統一檢查標準，以提升巡查質素。就調查報告，食環署表示接納報告提出的全部12項建議。

調查發現，泳池視察表格遺漏重要檢查項目，無可避免會影響衞生督察的巡查和記錄方式，譬如即使有衞生督察曾檢查救生員資格，但亦因視察表格的限制而無記錄，致事後無法查證。而過往視察表格上某些檢查項目亦甚為籠統，欠缺說明，同一項目可具有多重意思，如「池水水質」既可以指透過現場測試獲得結果，也可以指抽取池水樣本送檢，令人難以透過視察表格準確了解巡查的實際情況。

調查又發現，現時食環署並無要求泳池持牌人提交泳池的開放時間表，若泳池須關閉一段時間進行維修，持牌人亦毋須通知該署，而該署亦未有就巡查時遇上泳池關閉，訂明職員的處理方法，以致衞生督察在巡查時遇上泳池關閉，仍會視每月例行巡查泳池的標準已獲遵從，甚至有個案顯示，該署在整個泳季期間僅成功巡查泳池一次，難以確保成功的巡查的頻次，符合目標。

此外，調查又發現食環署沒有設立意外通報機制，除非有傳媒報道或經其他途徑得悉意外，否則該署並不會知悉其所監管的泳池曾發生嚴重意外。申訴專員公署認為，若食環署不掌握持牌泳池曾否發生嚴重事故，便無法進行調查或跟進意外事故，查究持牌人有否違規及糾正問題，以及檢討持牌照條件是否合適等，情況不理想。

申訴專員公署建議，食環署應為職員訂定工作守則，說明在突擊巡查時遇上泳池關閉的跟進安排，並加強對衞生督察的培訓，就不同檢查方法的適用情況提供更多指引，並在可行的項目統一檢查標準。就發生於持牌泳池的意外設立通報機制，要求持牌人於指定時間內呈報傷亡個案。

就調查報告，食環署表示接納報告提出的全部12項建議，將改善衞生督察填報巡查紀錄的方式，並修訂視察表格的檢查項目，加入更具體的項目描述，統一巡查標準。署方將以電子方式記錄巡查持牌泳池的結果及增設拍攝功能，相關資料和紀錄會直接上傳至系統，以便適時進行分析及提升規管效率。

署方亦要求持牌人於泳池入口顯眼位置，展示在場當值的救生員數目，令資訊更透明，讓泳池使用者容易察覺當值救生員的數目是否足夠；針對池水水質問題，食環署會參考公眾泳池的做法，預計可於今年第二季完成更新處理池水污染源的指引。食環署及康文署並已就泳池的監督和管理工作舉行首次聯合會議，促進雙方資訊交流和經驗分享；及泳季來臨前向持牌人發信，鼓勵持牌人按泳池的需要提升救生和急救復甦設備，包括設置救生圈、急救箱、抽吸器、供氧器材、自動心臟去顫器等，進一步保障泳池使用者的安全。