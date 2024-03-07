財赤下向大型NGO開刀 後年起兩年削津助最多3% 料涉三分一機構

港府面對過千億財赤，最新一份《財政預算案》削減不少開支。因應各政府部門需要每年削減經常開支1%，由2025/26年度起兩個財政年度，獲津助逾5,000萬港元的機構將要削減2%及3%，受影響機構佔整體三分之一，餘下有119間機構則不受影響，而2024/25年度所有機構均不用削減津助。而勞福局局長孫玉菡則表示希望機構理解政府的安排。

孫玉菡昨日(6日)與160多間營辦津助福利服務的機構管理層會面，交代削減津助和紓緩安排。局方在會上提出，在2025/26和2026/27年度，要削減2%及3%的津助，但此安排只適用於撥款額5,000萬港元或以上的大型機構；而撥款額少於5,000萬港元的機構被削減的津助則全數由社署承擔，即共119間機構將不受削減津助影響，約佔所有營辦津助福利服務機構數目的3分之2。而在2024/25年度，全數177間非政府機構津助亦不會被削減。

勞福局與社署綜合回覆表示，上述機構在2023/24至2025/26年度這3個財政年度終結時，若整筆撥款儲備款額高於該年度營運開支的25%，原須退還社署的數額可予保留，惟常設的退還安排將於2026/27年度終結時恢復實施。

此外，政府回覆指為盡力減低對弱勢社群及服務營辦機構造成的影響，共有17個開支項目可獲豁免削減，包括寄養家庭津貼、為低收入家庭護老者提供生活津助計劃。孫玉菡今日見記者時回應表示，社署會運用現有資源，盡可能幫助一些中小型機構，希望機構可以理解政府的安排，在政府財政緊張的時候，因應需求，力所能及對機構提供協助。