大灣區長者醫療券試點計劃　獲納入機構稱有助兩地醫療融合

粵港澳大灣區長者醫療券試點計劃將於第三季陸續提供服務。希瑪眼科醫療集團創辦人林順潮今日(7日)表示，集團旗下的深圳愛康健口腔醫院，獲納入計劃的7間醫療機構之一，最快7月開始可讓合資格香港長者，以醫療券支付醫療服務費，醫院正積極籌備，培訓更多懂粵語的醫護人員，為市民提供便利。

被問到計劃出台後引起香港牙醫學會反響，指是鼓勵市民離港接受牙科服務，打擊本港業界士氣及無完善規管保障港人權益。林順潮指難以預估有多少本港長者轉到深圳的醫院求診，有關安排是從病人角度出發，最終決定在病人，給予多一個選擇，並達致兩地醫療水平融合。

其集團預計7月在深圳羅湖車站上蓋開設醫院，距離羅湖關口步程5分鐘。屆時將提供內外科、眼科、磁力共振和急症服務等，下一階段希望提供腸鏡服務，因內地租金和人力成本低，估計服務收費明顯較香港便宜。醫院採取香港管理模式，內地法規，達致港深醫療融合，會聘請香港的資深醫療專才到醫院參與管理培訓和提供服務，舉例由內地醫生作電腦掃描程序，香港醫生撰寫報告。

而疫情後來港求醫的內地患者減少，希望達致雙向模式，有病人來港求醫外，亦為希望在大灣區求診的港人提供便利，同時為私家醫生提供到內地發展的機會，大灣區有一億人口，若香港醫療服務能融入大灣區，將有利本地醫療發展。至於目前本港公營醫療人手不足，他則認為在另一個角度看，口岸醫院收費便宜，部分基層市民或因此北上求醫，減輕本港公營醫療系統負擔。