大坑西邨遷出死線近　居民過渡屋入伙被推遲　平民屋宇酌情延後

大坑西新邨重建在即，原定本月15日為居民遷出「死線」，但仍有不少居民仍在等候過渡性房屋上樓，並非所有居民均可成功找到去處。葉女士與兒子兩人同居於大坑西新邨，早前雖成功申請位於啟德的過渡性房屋，但因被通知入伙日期需要延遲，擔心未必能趕及「死線」前遷出，近日更為遷出問題令壓力過大，身體多處病痛，希望負責管理的平民屋宇能寬限少許日子。平民屋宇回覆指，部分租戶受過渡屋延期入伙影響，會酌情將其交回單位最後日期延後，但就未有透露延後至何時。

大坑西新邨一眾商舖在上月底正式遷出，而本月15日則是所有居民的遷出「死線」。近期邨內仍掛滿橫額，殘破的大廈外牆掛著「我是原居民，不要遷拆，直至終老」；寫滿「慘」字的布條隨風飄揚在邨內，聲討平民屋宇迫遷及未有妥善安置居民；樓梯間的舊式鏤空牆上有以前居民掛上的飾物，下面堆放了許多棄置雜物；部分已遷出的單位被重門深鎖，大坑西新邨終將成為歷史。

葉女士自1977年結婚起便居於大坑西新邨，至今已有47年。雖然不捨離開，但終要一別，她與兒子兩人申請多時終成功獲派啟德過渡屋，惟好景不常，原獲告知過渡屋會在1月落成，後來要延遲至3至4月，前路茫茫。直至近日搬遷「死線」逼近，毫無辦法之下再向過渡屋營運方求助，希望盡快入住，才終於獲准在本月12日「攞匙」。

不過，取得鎖匙後仍要申請開通水錶電錶、搬家也需要時間，由現居的大單位搬至過渡屋的180呎細單位，家具雜物要「斷捨離」，甚至連床架是否放得入單位也是未知之數，一切仍要約兩星期才可正式「搞掂」。日前平民屋宇致電她，著她盡快搬走，葉女士的兒子氣極怒斥「我哋依家連唯一嘅居所都無埋呀！」

她指近期因搬家心力俱疲，擔心又緊張，壓力大增，「左病右病，個人心情影響身體」，前陣子生蛇、又患上季節性流感「咳到依家」，近日又坐骨神經痛，睡眠質素極差。她希望平民屋宇能寬限約兩星期，承諾一定會在本月底前搬出。

平民屋宇表示，截至3月5日，已收回約1,290個單位，即全邨1600個住宅單位中的8成，而已啟動法律程序而未獲同意交回的單位有約20個，另有超過130戶成功申請過渡性房屋。

而在餘下的290個單位中，有110個已預約在限期前交回，另有約120個單位因其住戶已獲編配的過渡性房屋或公屋未能在限期前準備就緒，平民屋宇會酌情按個案延後其交回單位期限，相信絕大部份住戶能做到無縫過渡，但若屆時其過渡性房屋或公屋仍未能準備就緒，平民屋宇委聘的駐邨社工隊會提供適切的協助。