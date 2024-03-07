浸大實驗顯示青蒿琥酯有效減肥　半年內展開人體臨床研究

肥胖會帶來各種身體問題並會引致許多疾病，且減肥亦是一個痛苦的過程。香港浸會大學一項研究顯示，中草藥青蒿的天然成分「青蒿素」，其衍生物「青蒿琥酯」可有效降低肥胖小鼠與獼猴的體重。浸大表示日後可用於肥胖人士控制體重，且相較於傳統減肥藥物副作用更低、效果更明顯，且在製作成本上會更低。

浸會大學中醫藥學院副教授王凱亮表示，當前減肥藥物不少都有明顯副作用，例如Liraglutide（利拉魯肽）會有胃腸道副作用、惡心、嘔吐等，Naltrexone（納曲酮）會令致血壓升高等。王表示，相較傳統減肥藥，青蒿琥酯在實驗過程中並未發現實驗動物出現腸胃併發症，在恒常驗血中亦未見異常，並且無神經毒性，會動物身體影響更小。

王凱亮表示，青蒿琥酯的減肥原理主要是透過抑制食物攝取量達到減肥效果。他續指，在小鼠實驗中，讓肥胖小鼠攝入青蒿琥酯的2個星期後體重下降了10%，主要是小鼠的食欲被抑制，達到控制體重的效果。並且青蒿琥酯也能有效改善肥胖小鼠的代謝功能，研究發青蒿琥酯能降低肥胖小鼠的血糖，還能減低血液的胰島素、提高胰島素敏感性，改善身體新陳代謝功能。

王凱亮還表示，青蒿琥酯只會對肥胖小鼠有效，對照實驗中，正常小鼠進行正常飲食在注射青蒿琥酯後則不會對體重造成影響。而在獼猴身上的實驗發現，整個研究過程中，接受青蒿琥酯治療的獼猴體重減輕約7%，且在治療停止後體重亦無明顯反彈。並且對肥胖獼猴的腎臟功能也沒有發現負面影響。青蒿琥酯控制體重和食欲的機制，是增加了一種食欲調節激素，（GDF15），GDF15作用於體內會觸發後腦的信號，減少食物攝取。

在面對提問時王凱亮稱，當前研究已完成臨床前研究，計劃在未來半年內開始進行小型臨床研究，並且有望在1年後得出人體實驗的實驗結果。他續稱，青蒿琥酯當前已在第三世界國家大面積使用，是常見的用於治療瘧疾的藥物，其本身製作成本是比較低且普及性十分高，他表示未來如果能夠製造成藥物的話會相比其他減肥西藥製作成本更低，可給肥胖人士多一個控制體重的選擇。