三八婦女節前夕　婦女團體政總外請願　要求當局增加支援

婦女節將至，有婦女團體今日（7日）到政府總部外請願，斥政府「口講釋放婦女勞動力，實際名額支援欠奉」，指政府對照顧者定義狹窄，認為照顧兒童與各類照顧者壓力大同小異，因此照顧兒童應被納入照顧者中計算，並要求放寬照顧者津貼申請者資格，同時將婦女照顧者的無酬家庭照顧勞動計入國民生產總值。

香港婦女勞工協會指出，雖然香港號稱國際大都會，但該會質疑香港是否真的做到性別平等，以2022年數據為例當時女性收入中位數為15300元，而男性收入中位數為21000元，即使在中高層的職位也同樣面對，在管理層的女性對比同工種職級的男性每月收入少9,800，而收入上的性別差距正在擴大，由2022年的15.8%擴至2023年的19.6%差距，認為女性在就業市場處於偏低的位置，直言如果婦女待遇不能改善，根本難稱自己為國際大都會。

政府近年提出善待照顧者，推出照顧者津貼，該會指出職場上婦女在家都是主要家庭照顧勞動力，屬於「無酬勞動家庭照顧者」，認為目前政府對照顧者定義狹窄未有將照顧兒童納入該照顧者津貼，事實上照顧者的壓力來自時間、空間、及工作量，各類照顧者所承受的壓力都大同小異，促放寬照顧者津貼申請者資格至婦女，以更有效支援照顧者的需要。該會又指「湊女不是寄生蟲，家務勞動都係工」，斥政府成日稱經濟好差大家要包容下，但該會認為不論經濟好或差，婦女都欠支援。

該會又促婦女照顧者的無酬家庭照顧勞動應計入國民生產總值，以肯定家庭照顧也是有社會經濟價值。