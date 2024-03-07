128次改積分呃28萬禮品 賭枱主任及兩夫婦被捕 另至少2人在逃

澳門有娛樂場賭枱主任涉嫌監守自盜，串謀同鄉借職務之便偽造會員積分，自去年起至少128次騙取賭場接近28萬港元的禮品，由於東窗事發，該賭枱主任終被辭退。澳門執法部門今日(7日)表示，昨日(6日)下午分別於當地北區及氹仔接獲3名涉案男女，檢獲一批懷疑贓物，他們被控以相當巨額電腦詐騙罪，當局相信另有至少2人在逃。

3名被捕人士包括姓張男子，51歲，澳門居民，無業，前娛樂場賭枱主任，去年11月遭辭退；另一疑犯姓曾女子，58歲，澳門居民，無業；餘下一名疑犯姓陳，男性，59歲，澳門居民，退休人士，與姓曾女子為夫妻關係。他們被捕後拒絕合作或提供相關資料。

案情指，張男任職賭枱主任期間，自去年10月15日至11月19日，至少24次乘職務之便為曾、陳二人及在逃同夥登記積分，修改電腦紀錄虛報博彩注碼及時間，甚至至少104次即使同夥未在場賭博亦虛報積分，成功騙取總值27.9萬港元的禮品及換取酒店房間。

事件最終被賭場發現，並在去年11月30日報案。執法部門調查後昨日採取行動，於澳門北區及氹仔住宅單位分別拘捕3名疑犯，並在張男住所檢獲1萬港元現金，另在曾、陳兩人住處搜出16支名酒、7個保溫瓶、4盒化妝品、3個行李箱及1個風筒，經娛樂場人員檢查確定，該批物件為積分兌換所得，價值約3萬港元。