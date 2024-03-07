中大證實腸道菌與兒童濕疹有關　中等程度患者服菌後緩解病症

改變腸道菌群可紓緩兒童濕疹。今日（7日）中大發布研究報告，證實其研發的口服膠囊鎖活菌微生態配方SIM03可有效紓緩兒童濕疹。濕疹是兒童常見的皮膚炎症，本港有超過3成兒童受影響，並會對他們帶來身心方面的各種問題。中大表示，服用SIM03後所有參與研究的中等濕疹兒童病情減輕，一半嚴重濕疹兒童得到緩解。

濕疹至今未有根治辦法，其活躍程度受免疫細胞影響。有約3至4成的嬰兒濕疹患者日後會有哮喘或鼻敏感等過敏問題。本港有三分之一學前兒童受濕疹困擾。常見病徵包括皮膚乾燥、痕癢、搔抓、皮膚增厚和感染，增加兒童穿衣和洗澡難度，並大大影響他們的睡眠和學習專注力；面部和手腳的濕疹也會影響兒童外觀、自信和情緒，往往因而受他人欺負等。

中大醫學院雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會兒科教授梁廷勳表示，腸道微生態是人體最大的免疫器官，已有研究證明腸道微生態的改變，與濕疹的出現、持續性和嚴重程度，息息相關。現時主要透過不同劑量的外用類固醇和口服抗敏感藥控制病情，逐漸演變成透過改善腸道微生態失衡，從根本改善問題，減低兒童日後成長遇上的過敏風險。

中大醫學院團隊研發的SIM03配方內含有經證實中國南方濕疹幼兒腸道缺乏的雙歧桿菌。研究結果顯示SIM03可以將濕疹嚴重程度降低至少一級。有20位濕疹患兒參與此次研究，大部分病情屬中等至嚴重程度。在服益生菌三個月後濕疹情況出現明顯緩解，當中所有中等濕疹患兒病情降至輕度，有5成嚴重濕疹患兒病情降至中等。研究團隊還發現，受試者在服用益生菌一個月後失眠情況亦有明顯改善。

中大醫學院卓敏內科及藥物治療學講座教授、腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，濕疹患者需要選擇具針對性的益生菌，才能有效控制病情，該研究證實了調整腸道微生態對改善兒童濕疹的重要性。是次結果為日後進行大型臨床研究提供了很重要的基礎，有望為濕疹兒童帶來真正能對症下藥及治本的治療方案。