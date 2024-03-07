國家發展成就專館另覓新址 科學館及文化博物館或不改動

港府早前將尖東香港科學館改建為國家發展和成就的專館；科學館則重置至沙田文化博物館，文化博物館則取消。國家發展和成就的專館將重新覓地，沙田文化博物館或獲得保留，尖東香港科學館亦料毋須遷館。

康樂及文化事務署署長劉明光今日(7日)表示，早前公布遷館後收到眾多意見，最新打算為成就館找新選址，正與發展局商討，形容「有更好地方，便用更好地方」，例如交通安排等，稍後會向立法會交代，目標上半年諮詢立法會。

他又說，海防博物館將9月改名為「香港抗戰及開放博物館」，會與深圳市文化局合辦相關展覽活動。

另外，劉透露，康文署去年81個活動及展覽帶動博物館錄得600萬訪客人次，其中藝術館自2019年翻新以來，共錄300萬人次入場，旅客佔一半，內地旅客佔約20%，又透露藝術館及文化博物館較多旅客進場。他續稱文化博物館梅艷芳展昨錄得第10萬個訪客，為北京粉絲，該訪客觀展後跟按內地社交平台建議到訪梅姐故居等地。

劉續指，康文署正與文化體育及旅遊局一同檢討場地收費，指博物館體育館等收費很欠沒有調整。他又稱上一次檢討時調低收費，「今次調高亦不出奇」，亦不考慮推出旅客套票，形容「現時收費已經很平」稍後會再交代調整詳情。