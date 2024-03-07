政府預計數年可滅赤　半數受訪市民質疑

財赤高企，儘管政府預計經營帳戶及綜合帳戶將分別在2年及3年後恢復收支平衡，但有研究機構今日(7日)公布有關新一份《財政預算案》的民調結果，顯示一半受訪市民對政府數年內「滅赤」的信心不大。儘管逾5成人贊成全撤樓市「辣招」，但認為沒有受惠於預算案措施的亦接近6成，更有超過一半受訪者不滿意本年度預算案。

香港研究協會於2月28日至3月4日展開全港性隨機抽樣電話訪問，成功訪問了1030名18歲或以上市民，以了解市民對今年度預算案的意見。調查亦透過與過去同類調查結果作比較，以進一步了解市民對預算案意見的變化。對於預算案提出控制開支增長、檢視政府基本工程的迫切程度及增加收入等措施，爭取數年內實現收支平衡。有50%受訪者表示對此「沒有信心」，表示「一半半」及「有信心」的各佔26%及15%，而表示「不知道／很難說」及「無意見」的共佔9%。反映較多市民對政府能在數年內解決財赤的信心不大。

調查亦發現，53%受訪者指預算案推出的紓困措施「過少」，按年升8%；表示「合理」的有20%，跌18%；「過多」佔11%，升7%個；「不知道／很難說」及「無意見」的共佔16%，升3%。有否受惠於預算案的措施，59%受訪者表示「沒有」，按年升39%；表示「有」受惠的則佔22%，跌38%，表示「不知道／很難說」及「無意見」的共佔19%，跌2%。

至於預算案提及，在不取消兩元乘車優惠，及公共交通費用補貼計劃的前提下，檢討有關計劃的運作模式，「贊成」檢討前者的有47%，「贊成」檢討後者的有42%，表示「不贊成」的各佔31%及23%，而表示「不知道／很難說」及「無意見」的共佔22%及35%，顯示較多市民對檢討兩個計劃持開放態度。

香港研究協會負責人促請政府聆聽社會各界對預算案的意見，盡早落實各項措施。同時，密切監測執行細節，加快推動香港經濟轉型，實現高質量發展。