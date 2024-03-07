港鐵去年物業發展利潤20.83億元　票價機制最多扣減0.6%

港鐵今日(7日)公布，截至去年12月底止全年業績，期內總收入569.82億港元，按年上升19.18%；其中物業發展利潤為20.83億港元，按年跌80.1%。根據港鐵票價調整機制，物業發展利潤與「生產力因素」掛鉤，換而言之，最多可扣減的幅度為0.6%。

目前港鐵計算票價調整的方程式為上一年12月綜合消費物價指數按年變動的一半，加上上一年12月運輸業名義工資指數按年變動的一半，再扣減與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的「生產力因素」。經計算，若漲或跌幅達1.5%，即可觸發票價調整機制，否則調整須延遲至下一年；如果票價可以提高，增幅亦不能高於去年第四季家庭住戶每月入息中位數變動。

生產力因素主要視乎港鐵上一年除稅後，香港物業發展利潤的多少，如利潤愈多，可扣減的幅度則愈多，分別可以是0.6%、0.7%或0.8%。因港鐵去年物業發展利潤按年跌80.1%，故可扣減幅度為0.6%。

在所需的數據中，去年12月綜合消費物價指數按年變動為2.4%，生產力因素為0.6%。雖然去年12月運輸業名義工資指數尚未公布，但參考去年9月運輸業名義工資指數按年變動鳶6%，加上港鐵今年需一次過追加去年未處理的1.85%延後加幅，即意味著今年港鐵可加價5.45%，但在封頂機制下，只能上調3.09%，餘下2.36%加幅將會延後實施。

此外，港鐵去年香港車務總乘客量近19億人次，按年升約25%。本地鐵路乘客量近15.9億人次，按年升近19%，已回復至接近疫情前水平。過境服務乘客量急升至7150萬人次，但仍未回復至疫情前水平。至於高鐵香港段乘客量有2010萬人次。