自辯7.21留港鐵站感被包圍　林卓廷稱有向白衣人叫「夠膽唔好走」

前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動。案件今日(7日)於區院續審，林卓廷續自辯，指當時擔心白衣人衝入站內付費區，遂叫各人「頂住」防守，他當時感覺是被包圍。林又稱當時確有向白衣人叫「夠膽唔好走」，但只是講反話，因如他稱執法人員現正前來，叫對方快點走會更古怪。案件下周一續審。

7名被告包括林卓廷(46歲)、庾家豪(36歲)、陳永晞(38歲)、葉鑫昇(32歲)、鄺浩林(27歲)、尹仲明(49歲)及楊朗(29歲)，他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。辯方續播放當日站內付費區的片段。林卓廷確認，他當時曾說過「企返前面，頂住佢」，林解釋因擔心有白衣人「衝入嚟」，而往月台的樓梯有男士，故他呼籲他們下來幫手阻嚇白衣人。林稱當時是要保護付費區內的乘客。他又稱當時其實也想離開，只是「身不由己」，因閘外全是白衣人。

片段又顯示林曾一度打開付費區一邊的閘門，林解釋因見到閘門外有女士躺在地，故想出去救她。不過因他又見到有白衣男子拿着棍打算衝進來，林擔心被打故不敢出去，其後更關閘，他解釋「唔閂都救唔到(該女士)」。片段其後顯示有付費區內人士用水喉向閘外射水，林承認當時他站於附近，他不認識射水的人，且不知為何他們要射水。他承認沒有喝止對方，但他觀察到當時射水令到白衣人散開，受傷人士可走回閘內。

案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022