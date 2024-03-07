溫泉播毒惹性病　避開三大伏位保平安

港人喜歡外遊，「回鄉」去日本及北上購物遊玩是熱門選擇，而去日本或內地浸溫泉，洗滌一身疲勞更是遊客的心頭好，但原來當中有染性病的風險。《東呼即應》留意到早前一位內地女網友表示跟男友在內地浸完溫泉後，在頸上「有那種凸起的小疙瘩」，求診後證實感染HPV(人類乳頭瘤病毒)，後悔地表示「再也不去那種地方」；此外在台灣，有4歲女童隨媽媽浸溫泉後，亦出現由HPV病毒所引起的性病疣。《東呼即應》到街頭訪問市民對浸溫泉染性病的看法，並找來性病皮膚科醫生分析有關危機。

對於有女士於內地浸溫泉後聲稱感染HPV，市民葉先生坦言，會有這方面考慮的因素，可能甚至不會再有浸溫泉的意欲。詹太認為要依正式浸溫泉的規矩，須沐浴後才可浸溫泉，以及有皮膚病就不能落池的規矩，強調不會有斬腳趾避沙蟲心態。彭女士則指出，會擔心溫泉的消毒情況，亦擔心溫泉環境不衞生。

所謂的HPV病毒，其學名叫「人類乳頭瘤病毒」，是全球常見的性傳播病毒，男士或者女士都有機會感染，而病毒主要經由性接觸途徑傳播，但為何浸溫泉也有機會「中招」。性病皮膚科醫生陳俊彥醫生指出，HPV跟其他病毒一樣容易受到高溫影響，但要很高溫才能殺死它，而HPV病毒在50或60度的環境中也能存活數十分鐘甚至是1小時，但溫泉水一般也只有40或40多度，未必可殺死HPV病毒。不過他亦指不用過分擔心，因為溫泉水是流動的，病毒量亦不高，未必可在泉水中逗留很久，病毒量或亦不足以引致感染，

陳俊彥續指，理論上男性跟女性感染HPV病毒的機會是接近的，而池邊是高危的地方；另外地板或溫泉附近的更衣室內共用地方，就需要特別小心。他建議若環境許可，可穿上泳褲或泳衣去浸溫泉，當然並非每個溫泉可以穿上衣物，但許可的話，穿上衣物以保護外露的皮膚其實很有幫助；另外處於外露的地方，亦應盡量穿上拖鞋，並減少逗留或接觸池邊、地板和更衣室，接觸時間愈短愈好。

而常見的是有金黃葡萄球菌的感染，另一隻名叫綠膿假單胞子桿菌，若感染金黃葡萄球菌就會紅腫疼痛，流出黃色的水，結一些黃色的焦；若是綠膿假單胞子桿菌會因此生出小瘡，呈粒狀，是一顆顆黃和白色的小瘡，可擴散至全身。除細菌之外，真菌的感染如癬的真菌也可傳染得到，另外香港手、香港腳或灰甲等，也可傳染得到。

浸溫泉絕非感染HPV病毒的高危途徑，但浸溫泉前也須留意不少地方，首先要選擇正規、衞生的場所，了解水源是否已經淨化處理，水質是否已達安全標準，另外最好自己攜帶毛巾等個人用品，以免交叉感染。而浸溫泉之前必須先洗乾淨全身，尤其是私密部位，以免將身上細菌病毒帶入泉水，首次進池別留逾15分鐘，進池前跟離池後也須飲水補充水分。另外若池中有太多人也應該避免進池，以減低交叉感染的機會，若在浸溫泉期間出現頭暈等不適狀況應該即時離開，上水之後須立即清潔身體，別讓病毒病菌留在身上。