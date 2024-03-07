新冠流感確診升足5周　冬季流感高峰期有161宗死亡

本港流感及新冠病毒持續活躍，當局最新數據顯示，新冠肺炎確診率持續創半年新高，地區監測病毒數字回升，反映社區傳播增強；流感確診率亦連續5周上升，學校及院舍爆發倍增，過去11日（2月25日至3月6日）錄得52宗嚴重個案，當中一半死亡。

衞生防護中心最新監測數據顯示，上周（2月25日至3月2日）中心收集7,839個呼吸道樣本中，有1,222個驗出新冠病毒，比率達15.59%，繼前一周破半年新高後數據升勢未遏，呈連續第5周上揚；同期錄得18宗學校及院舍爆發報告、87人受影響，比前一周減，但至本周首4日（3月3至6日）再度回升，已錄得18宗爆發報告、影響114人。

另外，新冠病毒地區監測數字再度回升，當中JN.1變異病毒株佔所有分析結果樣本約98.7%，而嚴重及死亡報告個案分析亦顯示，JN.1及其後代譜系為最流行的變異病毒株。

至於流感方面，中心上周收集共9,262個呼吸道樣本中，有635個驗出流感病毒，比率為6.86%，亦是連續第5周上升，而公院入院率則錄得0.37（每1萬人口計），比前一周下跌，但仍持續高於基線水平；學校及院舍爆發報告則錄得33宗，比前一周飆升約1.36倍，受影響人數達148人，亦大增逾87%。中心同期錄得33嚴重成人流感個案，當中15宗死亡，本周首4日則錄得19宗嚴重個案，當中11宗死亡，即過去11日共錄得52宗嚴重個案，當中26宗死亡，比率為50%。

中心指，由去年1月30日至上周六（3月2日），累計1,111宗死亡個案初步估計與新冠肺炎有關；而截至昨日（3月6日），今次冬季流感高峰期共錄得280宗嚴重個案，當中161宗死亡，65歲或以上佔比最多，分別佔嚴重及死亡個案的66.8%和86.3%，在已掌握臨床資料的成人死亡個案中，約80%有慢性疾病；3.1%公院入院個案在入院期間死亡，比率與過往相若。