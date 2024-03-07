香港將首辦大灣區藝術節　流行文化節下月將再辦

港府近期力爭舉辦更多盛事及大型活動，康樂文化事務署透露香港將首次擔任「粵港澳大灣區文化藝術節」的主辦城市，將在各城市舉辦約100場文藝活動，其中本地管弦樂園在今年10月將聯同深廣澳三地交響樂團，於香港體育館世界首演電影交響樂《聲音河流》，香港亦將上演傳統戲劇、舞蹈等展演。該署預料將有14萬人參與相關活動。

去年施政報告提出的「弘揚中華文化辦公室」預料在今年4月成立，並會在6月至9月舉辦「中華文化節」，透過逾100場演出或活動，並由北京歌劇舞劇院演出《五星出東方》打響頭炮，亦會有上海京劇院及民族樂團來港演出，而中國戲曲節則會邀請去年曾在港演出的浙江婺劇藝術研究院載譽來港做戲。

至於去年首辦的香港流行文化節會在今年4月至7月再辦，以「也文也武」為主題舉辦約20項演藝節目、專題展覽等，例如放映4K數碼修復的1983年武俠電影《新蜀山劍俠》；在維多利亞公園中央草坪舉行的免費唱作世代音樂會。

除了文藝活動，康文署亦透露會廣植顯花樹木，今年首季先在山頂花園、清水灣道綠化地帶、順利邨道綠化地帶及西貢環保大道寵物公園共種2,500棵樹，亦在元朗明渠及城門河一帶種顯花樹木，例如洋紫荊等，該署已設賞花網頁平台，市民能看到即時的開花指數，方便安排時間前往打卡。