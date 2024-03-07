煥然懿居第三座本月18日起揀樓　最新折扣為市價八七折

市區重建局港人首次置業項目「煥然懿居第三座」的260個單位，將於本月18日起供合資格申請者揀樓。市建局將按每名合資格申請者之前已編配的優先次序號碼，分批發信邀請他們選購單位。據知，今批單位將以市價八七折出售。

合資格申請者，以及名列於申請表內的所有成年家庭成員，須於指定的日期及時間帶同選購單位的邀請信，及信中列明的所須文件前往登記地點報到和選購單位。登記地點為九龍長沙灣青山道233號「映築」地下6號舖。如需延遲選購日期或時間，有關申請者必須於已編排供選購單位日期當日下午6時或之前的工作天，致電「煥然懿居第三座」熱線電話 3897 3533 作更改。倘若合資格申請者未能按以上的安排或於已編排供選購單位日期當日下午6時前到達登記地點進行登記，即喪失選購單位的資格。

「煥然懿居第三座」「首置」單位，將按去年9月26日發出的「價單第1號」之物業售價出售，該售價是以當時評估「首置」單位市價的七八折來釐定，即折扣率為22%，不會有所改變。根據本月初最新評估的市價，「煥然懿居 第三座」「首置」單位的實際折扣率約為13%。