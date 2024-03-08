愈來愈多女性成為工程師　比起性別性格更會影響工作

說到工程師，不少人自然會想到男性，但隨社會漸趨平等，愈來愈多女性加入成為工程師的行列。黃綺婷及朱朗晴分別是奧雅納的可持續建築工程師及見習土木工程師，她們不約而同都認為在工程界中男女的分別並不大，除了體力勞動外，女性工程師於從事設計、顧問、以至制定策略等方面反而更有優勢。

黃綺婷入行約8年，專注可持續發展領域，曾參與設計AIRSIDE、太古坊一座等多個本地大型綠色建築項目。她認為毋須給女性設定框架角色，比起性別，性格更會影響到工作表現，因為人人都有長處，而工作不時亦要與他人合作，溝通技巧顯得更為重要，她舉例指，其所在的可持續發展部門更是以女性工程師佔多。朱朗晴則曾參與港鐵北環綫項目前期設計、中九龍幹線等工作，她亦認為女性在設計上會更有優勢，亦更易在不同着眼點思考情況。

工程師難免要落地盤工作，朱朗晴指地盤工人通常較為豪邁，女工程師雖然日常生活會較斯文，但進入地盤後不論男女都是戴頭盔、穿牛仔褲，趕工時女工程師都會有很粗獷的一面，會粗聲粗氣與地盤工人溝通，「大家都係想為件事做得好，唔係有惡意地攻擊。」黃綺婷亦笑言通常到地盤工作時就會變成第二個人，尤其是環境辛苦工作時情緒較差亦屬正常，不過大家都會以追趕進度為目標一起合作。

至於為何會成為工程師，朱朗晴提到在中學時讀理科，大學選科時不少同學都會選擇醫科，但她認為醫生是治療人，而工程師是治療環境，便毅然進入了工程界。黃綺婷則指傾向選擇科學相關科目，「想做一啲研究，對世界有貢獻。」，她希望可以為不同問題提出解決方法。她建議學生若較有好奇心、想從事設計相關工作，都可以考慮工程相行業。她們亦到學校進行講座，分享入行經驗及心得，激發學生對工程學的興趣。