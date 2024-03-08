湖南中南大學納「高才通」名單　該校校長促港府支援醫療及住屋

位於湖南長沙的中南大學，年初入選新一輪「高才通」計劃合資格大學名單，校長李建成透露，已有超過50名校友申請獲批，相信人才與香港發展需要高度契合。復旦大學校長金力則認為，搶人才要提供足夠支援，譬如滿足人才醫療及住屋等需求。

在大學名單上的上海復旦大學，過去一年有逾2,000名校友申請高才通獲批。校長金力表示，人才到一個新的地方工作時，有一個良好的生活環境來支持是非常重要的，認為在搶人才時，應考慮人才在醫療、住房上的需求，因人才若長期在港發展，必然會面對子女教育醫療等問題，「如果沒有良好的生活環境支持，如何吸引人才？」

金續指，復旦畢業生可以利用其專業優勢填補香港就業市場的空缺，例如香港和上海都是國際金融中心，復旦畢業生可運用學校在貨幣、銀行、國際金融、金融科技等領域的人力資源與研究經驗，加強滬港金融合作，推動香港金融市場發展。

他又提到，香港大學較內地大學更國際化，希望能吸引多些具國際視野的香港大學教師到復旦任教，將有利學生學習，以及推動內地院校國際化，因此滬港兩地政府可加強合作交流，共同探索如何更靈活及高效地引進和培養人才。

李建成則表示，中南大學在有色金屬、醫學、軌道交通等學科有較強影響力，工程學科和臨床醫學學科均躋身世界前千名，相信能夠高度契合香港經濟社會發展需要。他續指，中南大學被列入名單，是對學校綜合實力和人才培育的肯定，在列入名單兩個多月後，已有500多人透過校友會查詢高才通計劃，當中逾50名校友申請獲批。