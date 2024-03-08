涉威迫保險公司高薪聘用其媳婦　保監局前執董許美瑩准保候訊

保險業監管局前執行董事許美瑩及其媳婦，於早前被廉政公署拘捕，指許威迫利誘一間保險公司以更高薪酬聘用其媳婦。其媳婦亦涉在商討薪酬期間，聲稱能為該保險公司提供保監局的內部消息。2人其後被落案起訴串謀公職人員行為失當罪，案件今（8日）於東區裁判法院提訊。裁判官應申請，把案件押後至5月2日再訊，以待控方準備文件及讓被告索取辯方律師法律意見。兩被告均獲准以10萬港元現金保釋，並須交出旅遊證件，不得離港。

兩名女被告分別是許美瑩（61歲，前保險業監管局執行董事），及其媳婦陳芷慧（32歲，數碼策略顧問）。2人同被控一項串謀公職人員行為失當罪，指她們約於2022年9月21日至2023年3月10日期間在香港，一同串謀使身許美瑩在擔任公職期間故意作出不當行為，即利用或允許他人利用該許的公職,意圖脅迫或誘使保誠有限公司聘用陳芷慧,並以更高的薪酬待遇聘用該陳。

許美瑩另被控另一項作為交替控罪的公職人員行為失當罪，指許於上述日子期間，涉嫌不當地利用其公職外，亦沒有避免利益衝突及向保監局申報利益衝突情況；據廉署早前披露，保監局接獲保誠的報告後，將個案轉介廉署。廉署調查發現，許涉嫌向保誠一名高層人員發送陳芷慧的履歷表求職。其後在陳與保誠商討薪酬待遇期間，許又涉嫌向保誠高層批評保誠未能以市場薪酬聘請合適人才，並指若保誠不妥善處理此問題，她會動用保監局的規管權力，要求保誠檢視其運作，這樣可以令保誠花費數以百萬港元計。陳則要求保誠給予她一個較她當時年薪高出30%以上的待遇至逾130萬港元。陳又涉嫌向保誠員工表示，她可為保誠與保監局維持良好關係，及提供保監局的內部消息。

案件編號：ESCC 637/2024