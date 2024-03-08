大埔那打素缺心臟科　內科使用超負荷　區議員轟難面對人口老化

香港公營醫療系統供不應求。大埔區議會社會福利、房屋及發展規劃委員會今日（8日）舉行會議，討論醫管局在大埔區提供醫療服務的情況。雅麗氏何妙齡那打素醫院代表指出該院內科使用率超100%。會上多名區議員促擴建醫院，指大埔區老齡人口日漸增多，而且使用率高企，直言醫療服務面對老年人口「幾多都唔夠」，又促增設婦產科和心臟科服務。

據當局統計，大埔那打素醫院在上月29日至本月6日期間，急症室約有225至328人使用，內科服務使用率為103%至119%，兒科使用率為約45%至68%，骨科使用率則為約71%至83%。

大埔區區議員胡綽謙指出，目前大埔區有新屋苑落成加上有不少新人口遷入，加上大埔那打素醫院目前使用率為100%，因此認為有擴建必要。他又促請委員會去信醫務局支持擴建

那打素醫院和王少清家庭醫學中心，又引述大埔那打素醫院長冼藝泉曾言，王少清家庭醫學中心目前情況為一間屋有兩個租客，租客則為醫管局和衛生署，因為該中心由兩個部門提供服務，只有醫管局同意推行政策不可成事，具體工作仍需要政府同意才可成事，因此促請衞生署派員出席委員會會議聽取區議員認見，指如果衞生署不派員出席，屆時就可應需要更高級部門，坦言如果區議員要「做到下情上達」，區議會會議都需要有人出席。

區議員溫官球同樣指大埔區面對人口老化，醫療服務面對老年人口「幾多都唔夠」，又指大埔那打素醫院初心為以婦產科起家，因此支持擴建和希望可以爭取有婦產科服務。他續指出大埔那打素應有心臟科，而過往由於大埔那打素醫院沒有心臟科，有市民因突發冠心病病發，被轉送至沙田威爾斯醫院途中不治。

大埔那打素醫院院長冼藝泉指，自己清楚那打素作為大埔區醫院欠缺心臟科，該院雖然有設施可以穩定心臟病病病情，但欠缺設備進行手術，同意為「差啲」，屬唯一一間無通波仔醫院，承認作為地區性醫院情況為不理想。不過目前已爭取有限度心臟科服務，心臟科醫生和儀器已到埗，認為屬「好大提升」和「追落後」，然而目前未有24小時的心臟科服務，強調會繼續爭取。至於婦產科同樣會繼續爭取。