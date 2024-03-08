港商在台展覽玩具槍遭控違商標法　總經理獲判無罪

香港商駿盟國際實業公司一名陳姓總經理被控於「19屆武哈祭」生存遊戲商品展中意圖販賣而陳列和持有仿冒玩具空氣槍，遭控違反商標法被台北地檢署起訴。台北地院審理後，基於屬地主義原則，並無證據證明陳男在台灣地區有製造商品行為，亦無證據證明故意違反商標法，故判決無罪。全案可上訴。

台媒周四（7日）報道，作為台灣生存遊戲玩家年度盛會，19屆武哈祭2016年在台北市大安運動中心舉行。案情指，台警保二總隊接獲檢舉，當場在上述公司的攤位扣查34把仿冒玩具空氣槍，帶走負責攤位的黃姓女子，並約談陳男到案說明。黃女和陳男均為香港人，陳男最終被檢方起訴。

法院審理時，陳男的代理律師辯稱，雖然公司有將商標用於商品，但這些商品是在台境外製造，依屬地主義原則難認定構成違反商標法。律師又直言是公司員工們討論後決定陳列商品，陳男沒有故意侵害商標權。法院認為世界各地保護商標權，均採註冊保護及屬地主義原則，不得在境外主張商標權。若以台灣商標法處罰在大陸地區使用台灣註冊商標行為，勢將造成法律秩序紊亂，遂作出上述判決。

駐台記者宋江誠報道