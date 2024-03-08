多名大埔區議員未能於辨事處「加名」　促房署加快審批

為監察區議員工作表現，政府在新一屆區議會中設區議員履職監察機制，包括區議員上任3個月内，須成立最少一個地區辦事處，包括與其他議員組成的聯合辦事處。除獲區議會主席同意，辦事處辦公時間每周不得少於40小時，包括至少4小時在平日夜晚、周末和公眾假期。然而有數名大埔區議員均指自已申請約1個月都未能成功在辦事處租約上「加名」。

大埔區議員黃偉憧指自己在上個月初，申請在議員陳克勤和何俊賢的地區辦事處「加名」，成為共同承租人，惟截止目前仍未處理完成，雖然自己已經開始地區工作，但沒有屬於自己的辦事處，希望當局可以加快處理理順流程。

另一區議員胡綽謙表示，自己亦有同樣情況，他目前有兩個聯合地區辦事處，其中一個為與陳克勤合辦的辦事處，該單位以陳克勤名字承租，自己在當選區議員後，在2月初申請「加名」，惟時至今日申請仍在處理中。他指雖然自己有另一辦事處可以滿足履職監察要求，但在未能成功加名的情況，自己即使已開始服務，卻無法就辦事處申請區議員營運開支津貼，需要由陳克勤獨力承擔開支，希望房屋署可以加快處理租約問題。

就區議員辦事處問題上。房屋署代表黃文歛表示，自己收到總部催促，當局亦十分重視議辦的問題，署方會在3月底前完成簽約事宜。至於連任區議員辦事處改名方面，黃表示自己可以負責，承諾會在會後跟進。