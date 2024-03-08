YouTube裸露性器官影片任睇　東方第6度檢舉

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片長揭長有，東方傳媒機構（下稱「東方」）又發現5條YouTube影片，均有大量裸露或性器官大特寫的片段，今日(8日)第6度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題。

第1條影片是3名裸體模特兒在車房拍攝2024年月曆，一絲不掛，胸部無打格，穿上高跟鞋，各人在多款名車旁騷首弄姿，不時自摸，又互相擁擠時而打開大腿及翹起臀部，對鏡頭前擺出誘人動作，又用水槍噴濕自己。第2條影片是一名打扮華麗、穿上裙子的女行為藝術家，走到法國畫家所畫的女性性器官《世界的起源》作品前，突然坐在地上打開大腿，用雙手撥開陰部展示人前，有在場人士拍手，有人上前干涉，陰部全程無打格。

第3條影片一班男子攝影團，帶同2名火辣女模特兒在波羅的海芬蘭灣拍攝，全程無打格，2女赤條條在沙灘、石頭、木頭及草叢上，擺出自摸、張開大腿及翹起臀部等撩人動作。期間，將一隻小蜥蝪放在女模特兒的胸部及臀部，其中一名模特兒會穿上網衣及脫去一半衣服露胸露臀拍攝，另一名模特兒又會在鏡頭前裸體跳舞。

YouTube有大量影片以示範除毛及剃毛為名，以近鏡展露陰部及肛門，大部分無打格，裸露程度令人髮指。第4條影片就是長逾11分鐘的下體剃毛過程片，一名女子先跪在浴缸內翹起臀部，由一名男子從後用剃刀剃去肛門及陰部的毛，男子邊剃邊用手撥水清洗陰部及肛門，之後女子坐在浴缸內，自行剃陰部前面的恥毛，全程無格大特寫陰部。

而第5條片是比堅尼位熱蠟脫毛過程，並聲稱是給予初學者的專業教學，女子剃毛後躺在床上，一名男子替她消毒陰部，然後在其陰部附近皮膚上鋪蠟，再猛力拔去毛髮。過程中，女子不斷抽搐，男子又不時在陰部塗上粉末，全程亦是逾11分鐘大特寫陰部，並無打格。